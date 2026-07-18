Laurez Moreira participará da Convenção Nacional que oficializará candidatura de Lula à reeleição

Por Redação

A convite do presidente Lula, o vice-governador do Tocantins, pré-candidato ao Governo do Estado e presidente estadual do PSD, Laurez Moreira, participará da Convenção Nacional da Federação Brasil da Esperança, que será realizada no dia 2 de agosto de 2026, às 10 horas, em São Paulo (SP), que homologará a candidatura à reeleição do presidente Lula, além das demais deliberações partidárias previstas para o processo eleitoral.

Para Laurez Moreira, a parceria com o presidente Lula fortalece o projeto de desenvolvimento para o Tocantins.