Laurez Moreira participará da Convenção Nacional que oficializará candidatura de Lula à reeleição

Por Redação
A convite do presidente Lula, o vice-governador do Tocantins, pré-candidato ao Governo do Estado e presidente estadual do PSD, Laurez Moreira, participará da Convenção Nacional da Federação Brasil da Esperança, que será realizada no dia 2 de agosto de 2026, às 10 horas, em São Paulo (SP), que homologará a candidatura à reeleição do presidente Lula, além das demais deliberações partidárias previstas para o processo eleitoral.
Para Laurez Moreira, a parceria com o presidente Lula fortalece o projeto de desenvolvimento para o Tocantins.
“Recebo esse convite com muita honra e estarei presente nesse momento importante da democracia brasileira. Tenho convicção de que a parceria com o presidente Lula será fundamental para o Tocantins. Nosso Estado precisa de um governo que tenha diálogo com o Governo Federal para ampliar investimentos em infraestrutura, saúde, educação, habitação e geração de empregos. É com união e parceria que vamos construir um Tocantins mais desenvolvido e com mais oportunidades para todos”, enalteceu.