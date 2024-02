Laurez vai esperar as águas se acalmarem para declarar qual candidatura irá apoiar a prefeito em Gurupi

Por Wesley Silas

Em meio a um cenário pré-eleitoral com conflitos na comunicação dos grupos políticos que pretendem disputar a Prefeitura de Gurupi, a reportagem do Portal Atitude ouviu o vice-governador, Laurez Moreira (PSB) sobre as decisões que ele o governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) deverão tomar sobre os candidatos irão apoiar em Gurupi e Palmas.

“Temos um acordo e o candidato que o governador irá apoiar em Palmas eu também apoiarei e o candidato que eu irei apoiar em Gurupi ele irá também apoiar”, disse Laurez em resposta às especulações de antecipação de apoio entre os pré-candidatos a prefeitura de Gurupi, deputado Eduardo Fortes (PSD), Josi Nunes (UB) e Cristiano Pisoni (PSDB).

“Só a partir de julho e por enquanto não tenho interesse em antecipar o processo político nas disputas municipais”, arrematou.