Lideranças femininas do MDB declaram apoio a Celso Morais em Paraíso-TO

da redação

O prefeito de Paraíso do Tocantins e pré-candidato à reeleição, Celso Morais (MDB), esteve presente na noite desta terça-feira, 16, no 1º Encontro de Mulheres do Movimento Democrático Brasileiro (MDB). As correligionárias fizeram questão de reforçar apoio ao gestor.

Conforme a assessoria, o evento marcou o pontapé inicial de um movimento espontâneo feminino em torno do projeto pela manutenção da gestão. A anfitriã da solenidade foi a mãe do político, Abadia Morais.

Celso Morais agradeceu o carinho. “Estou muito emocionado de estar neste momento com vocês e ao lado das mulheres da minha vida. Meus princípios foram aprendidos dentro de casa e fazemos uma gestão acima de tudo para cuidar das pessoas”, afirmou.