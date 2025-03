Lideranças políticas prestigiam convênio para revisão do Plano de Manejo da APA Ilha do Bananal/Cantão

da redação

A força política do Vale do Araguaia esteve em evidência nesta sexta durante a audiência pública realizada em Marianópolis, onde foi oficializado o convênio para a contratação dos trabalhos de revisão do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) Ilha do Bananal/Cantão. O evento contou com a presença de diversas autoridades do Tocantins, reforçando o compromisso com a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável da região.

O governador Wanderlei Barbosa liderou a comitiva, que contou com a participação do presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), Amélio Cayres, além dos senadores Dorinha Seabra e Eduardo Gomes, os deputados federais Carlos Gaguim e Alexandre Guimarães, além de prefeitos dos municípios vizinhos e vereadores.