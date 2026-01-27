Ligado aos Guimarães, Max Baroli oficializa apoio a Lucas Campelo para a Câmara Federal

da redação

O cenário político de Araguaína ganhou novos contornos nesta semana com a oficialização de uma aliança de peso. O presidente da Câmara Municipal, Max Baroli (MDB), vai caminhar ao lado do vereador Lucas Campelo (União Brasil) em sua pré-candidatura a deputado federal para 2026. Segundo o jornalista Cleber Toledo, a parceria vem sendo construída há meses e o impacto mais direto dessa decisão recai sobre a família Guimarães. Ao fechar com Campelo, Baroli — que historicamente é um dos aliados mais próximos e leais do deputado federal Alexandre Guimarães (MDB) — sinaliza que não estará no palanque de Raul Guimarães, irmão de Alexandre e também pré-candidato à Câmara Federal.

Essa “baixa” é considerada significativa, dado o poder de articulação que Baroli exerce na cidade. Nos bastidores de Araguaína, o comentário corrente é de que o presidente da Câmara pode não ser o único aliado de Alexandre a optar por um caminho diferente da candidatura familiar de Raul, sugerindo uma possível fragmentação da base emedebista local.