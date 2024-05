Liminar retorna vice-prefeito de Formoso ao cargo após ser cassado pela Câmara de Vereadores

da redação Menos de 24 horas após ter o mandato cassado pela Câmara de Vereadores, o vice-prefeito de Formoso do Araguaia, Israel Borges Nunes (Republicanos), conseguiu uma decisão liminar para retornar ao cargo. A decisão não vale para o prefeito, que também perdeu o mandato.

O prefeito Heno Rodrigues da Silva (UB) e o vice tiveram os mandatos cassados na noite de segunda-feira (6) por supostas infrações político-administrativas e crime de responsabilidade no âmbito de um contrato do transporte escolar. Na mesma sessão legislativa que cassou os dois mandatos, o presidente da Câmara de Vereadores, Felipe Souza Oliveira (PRTB), assumiu a prefeitura da cidade.

Na terça-feira (7), Israel Borges recorreu à 1ª Escrivania Cível de Formoso do Araguaia em uma ação anulatória com pedido de liminar. Ele argumentou que oficialmente não substituiu o prefeito em qualquer momento do mandato, não tendo cometido infração político-administrativa que possa justificar sua cassação.

O pedido foi acatado pelo juiz Valdemir Braga de Aquino Mendonça.