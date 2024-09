Locutor ligado a Laurez diz que agiu na emoção ao afirmar que Laurez vai assumir o governo

da redação

O locutor oficial de Laurez Moreira, Marcio Júnior, informou ao Portal Atitude explicando sobre sua fala em um evento político em Figueirópolis da candidata a prefeita Jakeline, ligada ao senador Irajá. O locutor estava prestando serviço no palco e no decorrer do evento afirmou que Laurez Moreira vai ser governador. “Eu falei no momento da emoção que o Laurez será o próximo governador por questão política e não quis dizer que será nesse mandato, pois sou ligado a ele, foi no calor da emoção e foi da minha parte”, disse.