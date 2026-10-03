Luana Nunes chega à reta final com compromisso de fazer da saúde uma prioridade e representar o sul e sudeste do Tocantins na Câmara Federal

Por Redação

Depois de semanas de caminhadas, encontros e conversas pelo Tocantins, Luana Nunes (União Brasil), candidata a deputada federal pelo número 4444, chega ao momento decisivo da campanha com uma trajetória construída especialmente a partir do sul e sudeste do Estado. De Gurupi a diferentes municípios da região, ela levou sua experiência na saúde, ouviu demandas da população e apresentou o compromisso de buscar recursos e defender os interesses dos municípios em Brasília.

“Foi uma campanha de muita escuta, de conhecer de perto as pessoas, suas histórias e as necessidades de cada lugar. Saio dessa caminhada ainda mais convicta de que o sul e o sudeste precisam de uma representação presente, que conheça a realidade dos municípios e tenha disposição para buscar recursos e soluções. É isso que quero levar para Brasília”, afirma Luana.

Saúde como prioridade e compromisso com a região

A experiência na gestão da Saúde de Gurupi foi o principal eixo da candidatura. Luana destacou projetos desenvolvidos durante sua atuação na secretaria, entre eles o Vem Ver Gurupi, que realizou mais de 10 mil procedimentos, além de ações voltadas à redução de filas de exames e à ampliação do atendimento especializado.

“Eu quero ser reconhecida como a deputada da saúde. Conheço de perto as dificuldades enfrentadas pelos municípios e quero trabalhar para ampliar os recursos federais e fazer com que mais pessoas tenham acesso aos serviços de que precisam”, afirma Luana.

A candidata também defendeu uma atuação voltada à busca de recursos, programas e investimentos para os municípios do sul e sudeste do Tocantins. A proposta é atuar em Brasília em articulação com o Governo do Tocantins e com os municípios para ampliar investimentos em saúde, educação, infraestrutura e geração de oportunidades.

“Quero estar ao lado da professora Dorinha, ajudando o Governo do Tocantins e defendendo junto ao Governo Federal os programas e recursos que nossa região precisa. Quero levar para Brasília as demandas que ouvi durante toda essa caminhada”, afirma.

Uma história que atravessa gerações

A família também esteve presente na campanha. Filha da prefeita de Gurupi, Josi Nunes, e neta de Dolores e Jacinto Nunes, Luana encontrou na própria história familiar referências para a caminhada política. Os avós construíram parte importante de suas trajetórias em Gurupi e se tornaram inspiração para a candidata.

“Minha avó Dolores e meu avô Jacinto são referências muito fortes para mim. Cresci ouvindo histórias sobre o trabalho deles e vendo o quanto eles se dedicaram a Gurupi. Minha mãe também é uma inspiração. Tenho muito orgulho dessa história, mas quero construir o meu próprio caminho e colocar a minha experiência a serviço das pessoas”, afirma Luana.

Josi Nunes acompanhou a filha em diferentes momentos da campanha e destacou a trajetória que Luana vem construindo. “Tenho muito orgulho da mulher que ela se tornou e da forma como conduziu essa campanha. Ela conhece a nossa região, conhece as necessidades das pessoas e está preparada para representar Gurupi e o sul e sudeste do Tocantins”, afirma.

Ao longo das últimas semanas, Luana recebeu apoio de lideranças, prefeitos, vereadores, empresários e representantes de diferentes segmentos. Para a candidata, a campanha foi marcada sobretudo pelo contato direto com as pessoas. “Foi uma campanha feita de encontros. Em cada cidade, em cada caminhada e em cada conversa, eu aprendi um pouco mais sobre o nosso Tocantins. Agradeço à minha mãe, à minha família, às lideranças e, principalmente, a cada pessoa que abriu a porta, caminhou comigo e acreditou nesse projeto”, concluiu.