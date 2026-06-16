Luana Nunes debate autonomia econômica e políticas para mulheres em Gurupi

Por Redação
A pré-candidata a deputada estadual Luana Nunes (União Brasil) reuniu-se com lideranças femininas em Gurupi, nesta segunda-feira (15), para tratar de pautas voltadas ao fortalecimento da mulher. O encontro priorizou a independência financeira como estratégia de combate à violência doméstica e a necessidade de expansão dos serviços de saúde pública para o público feminino.
Independência financeira e combate à violência
Durante o debate, a autonomia econômica foi apontada como o principal fator para que mulheres rompam ciclos de abusos. Luana destacou que a falta de renda própria é, frequentemente, o maior obstáculo para a saída de ambientes domésticos violentos, tornando a qualificação profissional uma questão de segurança pública.
Experiência na Assistência Social
A pré-candidata citou o programa Cartão Acolhe, implementado durante sua gestão na Secretaria Municipal de Assistência Social de Gurupi. O projeto vincula o benefício assistencial à qualificação profissional obrigatória, visando a inserção dos beneficiários no mercado de trabalho local. Segundo Luana, a capacitação é o que garante a dignidade e a liberdade de escolha das famílias a longo prazo.
Saúde e prevenção
O grupo também discutiu a ampliação do acesso a exames preventivos e atendimentos especializados em Gurupi. A proposta central defendida pelas lideranças é a implementação de um cuidado integral que assegure agilidade em diagnósticos e ações preventivas em todas as fases da vida da mulher.
A articulação de políticas que unem assistência social, educação profissional e saúde reflete uma tentativa de enfrentar problemas estruturais da região sul do Estado. A eficácia dessas propostas, no entanto, depende da continuidade de programas que consigam transformar o suporte assistencial emergencial em emancipação econômica real, reduzindo a dependência do Estado e fortalecendo o protagonismo feminino na economia local.