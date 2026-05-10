Luana Nunes destaca impacto logístico de nova pavimentação em Gurupi e defende representatividade regional

GURUPI – A médica e pré-candidata a deputada federal Luana Nunes (União Brasil) acompanhou, no último sábado (09), o anúncio da pavimentação asfáltica do trecho que liga o Parque Agroindustrial de Gurupi ao trevo da rodovia TO-365. A obra visa estruturar o corredor de acesso ao povoado Trevo da Praia, atendendo a demandas de mobilidade e escoamento da produção agroindustrial da região sul do estado.

Infraestrutura e Logística

Durante o ato, a ex-secretária municipal de saúde destacou que a pavimentação é uma etapa decisiva para a consolidação econômica do setor produtivo local. Luana Nunes pontuou que o investimento beneficia diretamente a logística de transporte de insumos e produtos.

“É uma obra de suma importância que liga o Parque Industrial de Gurupi ao Trevo da Praia. Isso traz um benefício muito grande, tanto para o grande produtor quanto para o pequeno produtor e para as indústrias da nossa cidade”, afirmou a pré-candidata.

Representação Regional

Ao analisar o cenário político, Nunes reforçou a tese de que o desenvolvimento de Gurupi e cidades vizinhas depende de uma representação parlamentar que conheça a realidade geográfica e social do sul do Tocantins. Ela associou a viabilização de recursos à presença de lideranças comprometidas com as pautas locais.

“Nós precisamos de pessoas que tenham compromisso com a nossa região e que conheçam a nossa realidade. Pessoas que tenham raízes aqui para poder buscar os benefícios que nossa população tanto precisa”, declarou Luana Nunes. Segundo a médica, o foco de sua atuação é garantir que demandas por infraestrutura e fomento ao turismo regional, especialmente na área do Trevo da Praia, sejam priorizadas.

Raiz regional

A inserção de Luana Nunes em agendas de infraestrutura sinaliza uma tentativa de ampliar seu capital político para além da área da saúde, onde possui base técnica. Ao enfatizar a “raiz regional”, a pré-candidata adota um discurso de proteção territorial, estratégia recorrente para tentar reduzir a fragmentação de votos na região sul. O impacto da obra, embora tecnicamente positivo para a economia de Gurupi, servirá como balizador para medir a eficácia da articulação política entre as esferas municipal e federal no atual período pré-eleitoral.