Lula anuncia novo Instituto Federal de Educação em Tocantinópolis

da redação

Nesta terça-feira, 12, o presidente Lula anunciou, em cerimônia, o anúncio da criação de 100 novos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia em todo o Brasil, em Brasília/DF. O Tocantins será contemplado com uma nova unidade em Tocantinópolis, que ampliará as oportunidades de acesso à formação profissional no Estado, principalmente na região do Bico do Papagaio.

Na ocasião, o governo federal confirmou que os recursos para a construção dos novos Institutos já estão assegurados no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com um investimento previsto de R$ 3,9 bilhões. O Governo do Tocantins garantirá, ao IFTO, o apoio estratégico com o governo federal para agilizar a liberação da verba para a nova unidade no Estado. O titular da Secretaria Extraordinária de Representação do Tocantins em Brasília (Serb), Carlos Manzini Júnior, também estava presente na cerimônia.

O governador em exercício Laurez Moreira ressaltou a importância dessas instituições para o desenvolvimento do Estado e afirmou que o governo estadual está comprometido em apoiar a implementação dos novos institutos. “A educação sempre foi uma prioridade para o governador Wanderlei Barbosa e essa iniciativa reforça nosso compromisso em oportunizar aprendizado e crescimento para todos os tocantinenses. Com os novos institutos, poderemos ampliar o acesso à formação profissional e tecnológica, preparando nossa população para os desafios do mercado de trabalho e impulsionando o desenvolvimento de diversas áreas no Estado”, destacou o governador.

Reforço na área da educação

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) conta com 11 câmpus, mais de 60 polos de educação a distância, 165 cursos que abrangem desde a qualificação profissional até a pós-graduação e mais de 19.800 estudantes matriculados. Com unidades presentes em todas as regiões do estado, o IFTO contribui significativamente para o desenvolvimento local, gerando empregos na área educacional, e de outros setores vinculados. A diversidade dos cursos tem contribuído significativamente com a qualificação de mão de obra necessária ao desenvolvimento socioeconômico do estado.

O reitor da IFTO, Antonio da Luz Júnior, ressaltou o impacto dos institutos na melhoria das condições sociais dos tocantinenses. “A expansão dos Institutos Federais representa um marco significativo em nosso compromisso de alcançar um número ainda maior de comunidades que necessitam de formação profissional. Essa iniciativa, não apenas visa melhorar as posições no mercado de trabalho, mas também a transformação da condição social dessas comunidades”, destacou o reitor.