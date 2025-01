Lula terminou 2024 com dois estados nunca visitados neste mandato: Acre e Tocantins

da redação

Com o fim de 2024, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem dois estados não visitados neste terceiro mandato. No último ano, o titular do Planalto intensificou a agenda nacional, motivado pelas eleições municipais, e passou por seis estados novos. Os locais visitados pela primeira vez em 2024 foram: Alagoas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rondônia e Santa Catarina. Dessa forma, estão pendentes ainda viagens para Acre e Tocantins.

Em 2025, Lula precisará conciliar as viagens pelo Brasil com os compromissos internacionais, já que o país será o palco da reunião do Brics e da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30).