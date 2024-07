Magistrados detalham trabalho do TRE-TO no combate e enfrentamento à desinformação nas eleições de 2024

Na estreia do PodFatos, o podcast do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), a presidente da Comissão de Enfrentamento à Desinformação no Processo Eleitoral no Tocantins, desembargadora Ângela Issa Haonat; o presidente e supervisor do Núcleo de Cooperação Judiciária e ouvidor regional eleitoral, juiz José Maria Lima, detalham o trabalho do TRE-TO no combate e enfrentamento à desinformação para as Eleições 2024.

O secretário de Tecnologia da Informação (STI) do tribunal, Valdenir Borges Junior, participa do episódio, que tem a condução do assessor de Comunicação Social, Corporativa e Cerimonial (Ascom), jornalista Cristiano Machado.

Objetivos estratégicos:

2 – Aprimorar mecanismos de transparência pública;

3 – Fomentar a educação política da sociedade.

Texto e fotos: Carlos Eller (Ascom/TRE-TO)

Link Youtube: https://youtu.be/cx7FgQIXtCk