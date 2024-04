Maior evento de comunicação política e institucional do país chega ao Tocantins

Por Ascom

O Compol Tocantins acontece no dia 19 de abril (sexta-feira), no auditório da OAB Tocantins, em Palmas, das 8h às 18h. O maior evento de comunicação política e institucional do Brasil tem sua primeira edição no estado, com a presença de palestrantes de renome nacional, internacional e regional.

O parceiro local para a realização do evento é a estrategista política e palestrante Dani Braga. “É uma grande alegria trazer a melhor das edições regionais do Compol para o Tocantins, a minha terra. Um espaço incrível de formação para quem deseja se preparar para as eleições de 2024 ou alavancar a sua carreira no marketing político e institucional. Oportunidade única para fazer um ótimo networking e negócio, um intercâmbio em que todos saem ganhando”, disse Dani Braga, organizadora do evento.

Palestrantes de renome

O evento vai contar com palestrantes de renome nacional e internacional. Entre eles estão o estrategista Emerson Saraiva, do Eleja-se, o estrategista de conteúdo Lucas Pimenta, o estrategista digital Marcello Natale, o estrategista de mobilização Fabrício Moser, o estrategista internacional Paulo Resende, o estrategista Rodrigo Gouveia, o estrategista de conteúdo Gilson Fernandes, a estrategista espanhola Nerea Garcia e o responsável pelo case da prefeitura de Salvador nas redes sociais, PV Bispo.

Do Tocantins estarão presentes como painelistas o estrategista Marcelo Silva, a jornalista Roberta Tum, o jornalista Cleber Toledo, a jornalista Maju Cotrim, e a presidente do Sindicato dos Jornalistas, Alessandra Bacelar.

Certificado

O evento fornece certificado de participação e é destinado a jornalistas que cobrem política; assessores de imprensa de agentes políticos; jornalistas; profissionais do marketing político e comunicadores em geral; além de políticos e aspirantes à vida pública.

O que é o Compol

O Compol é o maior congresso de marketing político do Brasil e promove uma troca de ideias sobre diversos aspectos da produção de conteúdo e da política. O evento conta com palestrantes ligados à política e gestão pública, além de especialistas de diversas áreas da comunicação, tanto do jornalismo como do marketing.

O estrategista digital e um dos responsáveis pela marca Compol, Marcello Natale, disse que o Congresso de Marketing Político já está presente nos maiores estados brasileiros e que sua chegada ao Tocantins coloca o estado na rota dos grandes encontros e das grandes discussões políticas.

Como se inscrever para participar

Os interessados em participar do Compol Tocantins podem se inscrever por meio do link: https://compolbrasil.com.br/compol-tocantins/