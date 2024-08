Mais de 500 pessoas lotam reunião de Rodrigo Maciel em Gurupi, reafirmando a força de sua candidatura a vereador

Por Redação

Na noite desta quinta-feira, Rodrigo Maciel, vereador de Gurupi e candidato à reeleição, protagonizou uma reunião que mais parecia um grande comício, reunindo mais de 500 pessoas no coração da cidade. A presença massiva de apoiadores e lideranças políticas destacou a força de sua campanha e o compromisso com a população.

Estiveram presentes ao seu lado Eduardo Fortes, candidato a prefeito de Gurupi, o vice-prefeito Juarez Moreira e o deputado estadual Gutierres Torquato. As falas das autoridades presentes reforçaram o valor e a importância da candidatura de Rodrigo Maciel.

O deputado Gutierres Torquato, em um discurso emocionado, lembrou da trajetória de Rodrigo.

”Eu conheço sua história, conheço tudo aquilo que você construiu ao longo da sua juventude. O que mais me impressiona é sua vontade tremenda de fazer a diferença. Rodrigo não mede esforços para realizar aquilo que acredita ser o melhor para Gurupi.”

Juarez Moreira, vice-prefeito e aliado de longa data, também não economizou elogios. “Precisamos de um parceiro como você, Rodrigo, na Câmara Municipal. Você já mostrou que é um grande vereador, mas sei que ainda quer fazer muito mais por Gurupi. Hoje, estamos aqui para firmar ainda mais o nosso compromisso com você. Tenho certeza que, com o apoio deste palanque, você vai novamente sentar em uma daquelas cadeiras da Câmara Municipal e representar todo o nosso povo de Gurupi.”

Eduardo Fortes, candidato a prefeito, também fez questão de destacar a relevância da reunião e a figura de Rodrigo. “Isso aqui não é só uma reunião, é um verdadeiro comício, Rodrigo. Isso demonstra o respeito e o carinho que as pessoas têm por você e pela sua família. Você é uma pessoa honesta, um vereador dedicado, e isso se reflete na confiança que o povo de Gurupi deposita em você.”

Por fim, Rodrigo Maciel emocionou a todos com suas palavras. “Minha família é pequena, mas hoje eu posso dizer que tenho uma família de mais de 500 pessoas. Estamos juntos todos os dias, todas as semanas, aumentando nosso grupo. Deixem que falem, mas eu quero ver quem tem mais projetos sociais do que o vereador Rodrigo Maciel em Gurupi. Eu represento a vontade do povo na Câmara e todas as minhas decisões são tomadas junto com vocês, ouvindo cada demanda e buscando soluções. Nosso trabalho é constante, durante os quatro anos, e não apenas de quatro em quatro anos.”

O evento foi um marco na campanha de Rodrigo Maciel, mostrando que sua caminhada rumo à reeleição conta com um sólido apoio popular e com a confiança de importantes lideranças políticas. Seu compromisso com Gurupi é inegável, e ele continua firme na missão de construir um futuro mais promissor para a cidade e sua gente.