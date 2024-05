Márcia Ponce assume comissão do PDT de Gurupi 

Da redação

A Comissão do Partido Democrático Trabalhista (PDT) em Gurupi tem nova presidente. Assumiu a professora Márcia Ponce. A mudança, endossada pelo presidente do PDT no Tocantins e vice-governador, Laurez Moreira, reflete o desejo do partido de fortalecer laços com a comunidade evangélica.

“Já temos uma forte presença do segmento católico na comissão, graças aos esforços da ex-presidente, professora Zenaide, e outros membros que atuam neste segmento, dentre eles o defensor público, Kita Maciel. Agora, nosso objetivo é fortalecer o segmento evangélico em Gurupi, e a professora Márcia Ponce já está engajada nesta missão”, declarou Laurez Moreira.