Márcio Barbosa deixa Comando da PMTO como nome forte na disputa a deputado federal e referência na segurança

Nesta terça-feira, 31 de março de 2026, às 18h, o Quartel do Comando-Geral (QCG) da Polícia Militar do Tocantins (PMTO), em Palmas, sediará a cerimônia de passagem de comando. O coronel QOPM Márcio Antônio Barbosa de Mendonça transmitirá o cargo ao coronel QOPM Cláudio Thomaz Coêlho de Souza. O evento incluirá a entrega da Medalha Tiradentes e das Medalhas da Aviação Policial Militar, com presença esperada do governador Wanderlei Barbosa (Republicanos) e de autoridades da segurança pública. Por Wesley Silas

A transição ocorre em momento estratégico para o coronel Márcio Barbosa, que deixa o comando para se dedicar à pré-candidatura a deputado federal pelo Republicanos. Sua gestão à frente da PMTO foi marcada por ações de fortalecimento da corporação e resultados em segurança pública, o que o posiciona como nome competitivo na disputa eleitoral de 2026. Fontes do Portal Atitude indicam a participação de figuras como o deputado federal Guilherme Derrite (Capitão Derrite, Republicanos), o sargento Nantes e o sargento Castro, vereador eleito em São Paulo em 2024. Esses líderes, conhecidos por debates sobre policiamento ostensivo e políticas de segurança em podcasts como “Dos Nossos Podcast” e “Inteligência Ltda”, sinalizam apoios que podem ampliar a rede de Barbosa no cenário político tocantinense.

Policiais militares de diversas regiões do estado também comparecerão para homenagear o comandante saliente. A solenidade reforça a tradição institucional da PMTO e o compromisso com a excelência operacional.