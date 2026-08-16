Márlon Reis deixa política do Tocantins e disputa vaga de deputado federal por São Paulo

Por Wesley Silas

O advogado e ex-juiz Márlon Reis, após um histórico de disputas eleitorais no Tocantins, oficializou sua candidatura a deputado federal pelo estado de São Paulo. O postulante, que busca uma das 70 vagas na Câmara dos Deputados, concorre pelo partido REDE Sustentabilidade.

Histórico eleitoral

Márlon Reis possui trajetória política iniciada no Tocantins, onde disputou cargos majoritários e proporcionais nos últimos anos. Em 2018, candidatou-se ao governo estadual em duas ocasiões: na eleição suplementar, ficou em quarto lugar, e no pleito geral, contou com o apoio formal do Partido dos Trabalhadores (PT), encerrando a disputa na terceira colocação. Em 2022, concorreu ao cargo de deputado federal pelo PSB no Tocantins, não alcançando a cadeira parlamentar.

Mudança de base e apoio em São Paulo

Agora estabelecido em São Paulo para a disputa de 2024, Reis conta com o apoio de lideranças ligadas a movimentos sociais, como o Frei Davi, da organização EDUCAFRO. O candidato justifica a transição de domicílio eleitoral como uma continuidade de seu trabalho em causas sociais e ativismo cívico, utilizando o número 1899 nas urnas.

“Reúno uma vida dedicada às causas sociais e para continuar esse trabalho sigo com o número 1899 na urna como seu Deputado Federal por São Paulo”, disse Málon Reis em um vídeo na sua conta do Instagram.

Vínculo profissional e institucional

A transição para São Paulo é respaldada pela estrutura jurídica e acadêmica que o advogado já mantinha no estado. Márlon Reis atua profissionalmente na capital paulista através de sua sociedade de advocacia e participa habitualmente de seminários e fóruns sobre integridade pública e direito eleitoral em instituições paulistas.

Renovação estratégica

A migração de um nome com projeção nacional — reconhecido principalmente pela redação da Lei da Ficha Limpa — de uma base regional consolidada para o maior colégio eleitoral do país representa uma tentativa de renovação estratégica. O sucesso da empreitada dependerá da capacidade do candidato em converter seu histórico de ativismo institucional em capilaridade política junto ao eleitorado paulista, que apresenta dinâmicas distintas das vivenciadas pelo jurista em seus anos de atuação no Tocantins