MDB convoca Convenção Estadual para 5 de agosto e deve confirmar Amélio Cayres como vice de Vicentinho Jr

da redação

O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) no Tocantins oficializou a convocação da Convenção Estadual do partido. O encontro está marcado para o dia 5 de agosto, em Palmas, e terá como principal objetivo definir a participação da legenda nas eleições de 2026.

A convenção será realizada de forma presencial, das 9h às 12h, no estacionamento do Ginásio Ayrton Senna, em Taquaralto. Durante o evento, os filiados devem aprovar coligações, diretrizes e os nomes que irão compor a chapa majoritária do partido. O MDB é aliado do pré-candidato ao Governo do Estado, Vicentinho Júnior.

Conforme já sinalizado pela direção estadual, a legenda também deve indicar o nome do deputado Amélio Cayres para a vaga de vice na chapa. Com a convocação, o MDB se antecipa ao calendário eleitoral e inicia a formalização das articulações para o pleito do próximo ano.