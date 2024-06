MDB de Formoso do Araguaia programa Convenção para o dia 03 de agosto e confirma Ronison Parente para prefeito

da redação

O pré candidato a prefeito de Formoso do Araguaia,Ronison Parente, confirmou que a Convenção Municipal do MDB e do Podemos está sendo programada para o dia 3 de agosto. Parente informou que os 2 partidos, MDB/Podemos, farão chapas completas para a câmara municipal, e que os 3 vereadores do MDB, Euibras Moreira, Gabriel Bezerra e Rosinha JB devem disputar a reeleição.

CHAPA MAJORITÁRIA

Ronison Parente diz que as conversas para formação da chapa majoritária, está em andamento, e que em função da grave crise política no município, ocasionada pela cassação do prefeito Heno Rodrigues gerou profunda instabilidade política e administrativa na cidade,sendo imprevisível o cenário de candidaturas.

“O nosso polo é o da oposição ao sistema que está aí, até porque trata-se do mesmo grupo político. Nosso diálogo é com quem também quer uma mudança forte nos destinos do município, e que combata essa encenação orquestrada para ludibriar a opinião pública e manter os mesmos no poder, que mantém a cidade refém de velhas práticas políticas, e mergulhada em profunda crise administrativa, social e agora política”, afirmou Parente.