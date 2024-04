“Minha maior proposta é aumentar muito o índice de felicidade do palmense”, diz Amastha

O pré-candidato a prefeito de Palmas, Carlos Amastha (PSB), garantiu que sua maior proposta para Palmas é aumentar e muito o “índice de felicidade” do palmense.

“Minha maior proposta é fazer com que o índice de felicidade do palmense aumente de maneira extraordinária, por morar numa cidade justa, com uma Prefeitura que cuida verdadeiramente das pessoas e que faz com que todos juntos contruam a melhor cidade do mundo para se viver”, afirmou Carlos Amastha.

Prefeito de Palmas entre os anos de 2013 a 2018, Amastha destacou que a felicidade da cidade se alcança com o Poder Público respeitando as pessoas. “A felicidade da população está num sistema público de saúde de qualidade, uma educação exemplar, uma cidade limpa, linda e bem-cuidada, o cuidado com o investimento do dinheiro público e, sobretudo, pelo respeito ao cidadão e a cidadã palmense, coisas que fizemos durante os 6 anos que estivemos à frente da prefeitura”, reforçou.

Para Amastha, é preciso resgatar o orgulho de ser palmense, fazendo com que as pessoas façam parte das conquistas da cidade. “A melhor cidade do mundo é aquela em que as pessoas podem abrir um sorriso com orgulho de ser palmense. Esse sorriso tem que ser um sentimento verdadeiro por ter a certeza de que ele é parte das conquistas da cidade”, afirmou Amastha.