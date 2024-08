Ministro Renan Filho reforça seu apoio à pré-candidatura de Eduardo Fortes em Gurupi

Por Redação

O ministro dos Transportes, Renan Filho, reforçou seu apoio à pré-candidatura de Eduardo Fortes à prefeitura de Gurupi. Em uma visita à cidade, o ministro Renan Filho, do MDB, disse que Eduardo Fortes é a esperança para Gurupi e que terá a parceria do Governo Federal em sua futura gestão.

“O Governo Federal está fortalecendo investimentos no Tocantins e valorizando a parceria púbica e privada. Estou ao lado de Eduardo Fortes e Juarez Moreira, duas lideranças políticas jovens com ideias inovadoras. Espero que os dois façam por Gurupi uma gestão promissora como Laurez tem feito em parceria com o governador Wanderlei Barbosa por todo o estado. Contem com o Governo Federal para concretizar os investimentos que o Tocantins e Gurupi precisam” disse Renan Filho.

Renan Filho, economista e senador por Alagoas pelo MDB, está licenciado do Senado para assumir o Ministério dos Transportes. O MDB, é aliado da pré-candidatura de Eduardo Fortes à Prefeitura de Gurupi e deve confirmar presença na coligação após a convenção, que acontece no próximo dia 05 de agosto.

Eduardo Fortes, por sua vez, destacou a importância de parcerias para o desenvolvimento de Gurupi. “Vamos governar Gurupi com a participação da população, da iniciativa privada e das instituições que queiram investir no município, sejam elas federais ou estaduais. Nosso objetivo é unir forças para que Gurupi possa desenvolver projetos que beneficiem a população, instalar indústrias, incentivar o comércio, gerar empregos e melhorar a qualidade de vida dos moradores. Minha gestão será um governo de parceria”, finalizou.

O ministro Renan Filho esteve em Gurupi para a entrega do primeiro trecho as obras de duplicação da BR-153/TO, que abrange 8 km de rodovia duplicada no trecho urbano de Gurupi. Na ocasião, o deputado e pré-candidato à prefeitura, Eduardo Fortes, juntamente com sua equipe, recepcionou o ministro no aeroporto da cidade.