Movimento “Mulheres por Gurupi” dá voz e defende necessidades femininas perante o poder público

Por Redação

Nesta terça-feira (04), ocorreu o lançamento do movimento “Mulheres por Gurupi”, liderado pela empresária e fisioterapeuta Juliana Pisoni, esposa do pré-candidato a prefeito de Gurupi, Cristiano Pisoni. O evento destacou a importância de mobilizar o poder feminino da cidade para garantir que as vozes das mulheres sejam ouvidas e suas demandas atendidas numa cidade em que 53% do eleitores são mulheres, superando a média estadual de 51% .

Juliana se emocionou ao ver a adesão ao movimento e agradeceu o apoio recebido.

“É uma realização ver tantas mulheres engajadas nesse projeto, um sonho meu e do Cristiano. Nosso objetivo de mobilizar o poder feminino em Gurupi já foi alcançado. Queremos ser ouvidas e atendidas em nossas reivindicações”, disse Juliana, enfatizando que o movimento é parte do plano de gestão de Cristiano.

O casal explicou que o movimento foi criado após observarem as necessidades de grupos específicos de mulheres. “O ‘Mulheres por Gurupi’ foi pensado para aquelas que são mães atípicas e lutam pelo tratamento de seus filhos e por acesso à educação de qualidade; as que precisam de apoio das creches; mulheres que enfrentam violência doméstica e não têm suporte psicológico ou socorro adequado; mães solo que batalham para criar seus filhos e pagar o aluguel. O poder público tem a obrigação de acolher e resolver essas questões”, pontuou Juliana.

Durante o evento, foram apresentadas diversas propostas para melhorar a vida das mulheres de Gurupi. “As propostas do Cristiano que mais me tocaram incluem a construção de uma Clínica Escola para autistas e uma UBS especializada para crianças. Vocês, mulheres e mães de Gurupi, merecem esse cuidado especial com seus filhos. Eu e o Cristiano vamos realizar isso. Daqui a quatro anos, veremos o quanto avançamos!”, declarou Juliana, com entusiasmo.

Ela também destacou a importância da implementação de creches de tempo integral e noturnas. “Essas creches permitirão que mães possam trabalhar e estudar, sem a preocupação constante com a falta de apoio nos cuidados dos filhos. É para criar essas oportunidades que as creches servirão”, explicou.

Em uma dinâmica, as participantes expressaram as maiores necessidades de Gurupi, incluindo atenção à saúde da mulher, cuidados com as crianças e mais oportunidades de profissionalização para jovens. Maria do Carmo Santana, funcionária do lar, destacou a importância da representatividade. “Precisamos muito de alguém que nos defenda junto ao poder público. Senti-me representada hoje. É bom saber que alguém quer nos ouvir e atender nossas necessidades”, afirmou.

Reescrevendo a História de Gurupi

Cristiano Pisoni afirmou, ao lado de Juliana e dos gurupienses, que deseja reescrever a história de Gurupi.

“Tudo o que projetamos para Gurupi vem com fé, coração e vontade de fazer o bem comum, algo raro na política de hoje. As pessoas na política geralmente olham apenas para si mesmas. Queremos mudar isso e reescrever essa história”, afirmou.

Encerrando, Juliana convocou mais voluntárias para o movimento.