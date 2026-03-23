Movimento Renova Tocantins: Alianças locais viram ativo central na pré-campanha ao governo e ao Senado

Movimento Renova Tocantins formaliza apoio a Vicentinho Júnior (PSDB) e Alexandre Guimarães (MDB) e aposta em rede municipal para ampliar presença e montar nominata competitiva. Conhecida como estratégia do cafezinho, os pré-candidatos focam em líderes regionais para furar a bolha. Por Wesley Silas

Na pré-campanha de 2026, o caminho mais curto até o voto passa por um trajeto antigo: lideranças regionais capazes de abrir portas, apresentar nomes e garantir acesso ao eleitor dentro de casa. É nesse tabuleiro que o movimento pluripartidário Renova Tocantins tenta ganhar escala ao formalizar apoio às pré-candidaturas de Vicentinho Júnior (PSDB) ao governo e de Alexandre Guimarães (MDB) ao Senado, com a promessa de também fortalecer chapas proporcionais.

Renova Tocantins formaliza aliança e entra no jogo da capilaridade

O movimento pluripartidário Renova Tocantins oficializou, na sexta-feira (20), apoio às pré-candidaturas de Vicentinho Júnior (PSDB) ao Governo do Estado e de Alexandre Guimarães (MDB) ao Senado. A aliança tem objetivo claro: criar musculatura política nos municípios, somar lideranças locais e estruturar uma base de pré-candidatos a deputado estadual e federal para 2026.

Mais do que um gesto de adesão, o anúncio funciona como sinal de estratégia: quem quer disputar cargos majoritários precisa construir presença territorial. No Tocantins, isso passa por lideranças comunitárias, empresariais, religiosas e políticas que conhecem o eleitor e ajudam a converter intenção em voto — do contato inicial à defesa pública do nome.

O Renova afirma atuar há pouco mais de dois meses na articulação de novas lideranças e diz reunir mais de 20 integrantes em Gurupi, além de representantes em municípios como Monte Santo, Paraíso, Natividade, Guaraí, Tocantinópolis, Arraias e outras localidades. O discurso do grupo aposta na ideia de “renovação” e na formação de uma nominata competitiva, com apoio institucional e preparação política.

Na formalização da parceria, Vicentinho Júnior afirmou que sua pré-candidatura se alinha ao projeto do movimento. Alexandre Guimarães, por sua vez, disse que a aliança reforça a proposta de construir “nova política” no Estado, vinculando o gesto ao reposicionamento do MDB tocantinense.

Representante do Renova, o jornalista Iran França anunciou que o movimento pretende oferecer ao menos 10 nomes para disputar vagas na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa. Para ele, parte dessas lideranças teria ficado fora de arranjos anteriores por divergência com práticas políticas consideradas desgastadas.

Um dos coordenadores, Heráclito Suiter, argumenta que o eleitorado mudou e que projeções baseadas apenas em resultados passados perderam eficácia. A leitura, embora comum em ciclos eleitorais, busca reforçar a tese de que existe espaço para candidaturas com narrativa de renovação e com estrutura nos municípios.

O ponto central, porém, é outro: ao se aproximar de pré-candidatos majoritários, o movimento tenta transformar presença regional em ativo eleitoral. Em ano pré-eleitoral, isso significa abrir portas, montar agendas, garantir anfitriões, organizar reuniões domiciliares e criar redes de confiança — o tipo de engrenagem que costuma decidir eleição fora do horário eleitoral e longe das redes sociais.