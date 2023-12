“Muitas novidades”, afirma Kátia após almoço com Dilma Rousseff

da redação

A ex-senadora Kátia Abreu postou em suas redes sociais ter almoçado nessa segunda-feira, 11, com a ex-presidente Dilma Rousseff (PT), atual presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), o banco dos Brics – o grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul –, sediado em Xangai, na China.

Também participou Eleonora Menicucci de Oliveira, ex-ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres do governo Dilma.

“Almoço hoje com minha querida presidente Dilma@ e ministra Eleonora. Só alegria e muitas novidades. Estava morta de saudades. Seis meses sem vê-la. Ela está muito feliz na China.Ela merece tudo de bom desta vida. Um ser humano da maior dignidade”, disse.