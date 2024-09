Muito mais que 46 segundos: “Enquanto adversários trocam farpas, Cristiano rouba a cena com ideias disruptivas em menor tempo de TV entre candidatos”, considera assessoria do candidato

“Quando vimos quanto tempo tínhamos, pensei: Agora é fazer milagre. Mas quando a gente prioriza o povo, fica fácil se destacar com tanta proposta boa”, relata Cristiano.

por Redação

Nos últimos programas eleitorais, Cristiano tem mostrado que seu compromisso com Gurupi está muito além das brigas políticas e das velhas práticas que seus adversários insistem em manter. Embora tenha menos tempo na televisão, Cristiano fez dessa limitação um aliado, utilizando programas disruptivos, impactantes e focados em propostas concretas para melhorar a vida da população.

Enquanto seus oponentes, Eduardo Fortes e Josi Nunes, trocam ataques e recriminações, Cristiano permanece centrado em apresentar soluções reais. Ele considera inadmissível que o espaço eleitoral, que deveria ser utilizado para discutir o futuro da cidade, seja desperdiçado em brigas e acusações. “Nós não temos tempo a perder. O eleitor quer respostas, e eu estou aqui para entregar essas respostas com propostas reais e viáveis”, afirma o candidato.

Entre suas principais propostas está a implantação do Hospital Municipal Universitário, “solução sólida e pronta para ser implementada, diferente das promessas vazias que os concorrentes estão fazendo. Eduardo Fortes não sabe como tirar do papel o que propõe, e Josi Nunes, que teve quatro anos para realizar o que promete agora, deixou para tentar somente no ano eleitoral”, critica Cristiano, lembrando que Josi Nunes repete promessas que não conseguiu cumprir durante sua gestão.

Cristiano faz questão de destacar que o tempo reduzido na televisão tem sido utilizado de forma estratégica, com programas propositivos e diretos, capazes de impactar o eleitor com a verdadeira mensagem de renovação que Gurupi precisa. “Com menos tempo, temos sido mais criativos e eficientes na comunicação. Mostramos de forma clara que o que está em jogo é o futuro de Gurupi, e meu compromisso é com soluções reais, como o Hospital Municipal Universitário, que vai trazer uma revolução na saúde da nossa cidade”, ressalta.

Ao contrário de seus concorrentes, Cristiano tem usado o espaço eleitoral para construir um diálogo propositivo com a população, oferecendo soluções práticas para os principais problemas da cidade. “Eu não estou aqui para atacar ninguém, estou aqui para trabalhar pela nossa cidade e mostrar a verdade sobre os ouros grupos políticos, que muitos tentam esconder do povo. Gurupi precisa de renovação e de uma gestão eficiente que coloque as pessoas em primeiro lugar”, conclui.