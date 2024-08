Mulheres do assentamento Vale Verde discutem demandas com Marisa Fortes, mãe do candidato Eduardo Fortes

Por Redação

No Assentamento Vale Verde, localizado a cerca de 20 km de Gurupi, mulheres da agricultura familiar se reuniram para discutir com Eduardo Fortes, candidato a prefeito de Gurupi, as necessidades da comunidade local. Atualmente, cerca de cem propriedades no assentamento enfrentam desafios de infraestrutura que impactam a vida e o trabalho das famílias agrícolas.

A roda de conversa, organizada por Poliana Silva, representante da Associação Primeiro de Maio, buscou fortalecer o papel das mulheres agricultoras na luta por condições de vida e trabalho melhoradas. Poliana destacou a necessidade de diversificar o plantio para aumentar a renda familiar e empoderar as mulheres do assentamento, um objetivo crucial dado que as vendas para merenda escolar, embora importantes, não suprem todas as necessidades das propriedades.

Marisa Fortes, representando seu filho Eduardo Fortes no encontro, comprometeu-se a atender às demandas apresentadas. As moradoras apontaram uma carência de apoio do poder público, enumerando necessidades como acesso à água, construção de poços artesianos, instalação de alambrados, melhorias nas estradas, incentivos à agricultura familiar e aprimoramento dos serviços de saúde.

Jesuíta Barros Lima, produtora de hortaliças e mandioca, manifestou esperança de que, com Fortes no poder, o acesso à água seja resolvido. O encontro contou ainda com a presença da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Gurupi, que reforçou o apoio às agricultoras e à candidatura de Fortes.

As participantes estão esperançosas quanto à implementação das propostas no plano de governo de Eduardo Fortes, que visam fortalecer a agricultura familiar e melhorar as condições de vida no Assentamento Vale Verde.