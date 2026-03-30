Municípios do Tocantins recebem R$ 1,3 milhão em recursos federais de Vicentinho para infraestrutura e turismo

Por Redação

Três municípios tocantinenses foram contemplados, nesta sexta-feira (27), com a liberação de mais de R$ 1,3 milhão em investimentos provenientes de emendas parlamentares do deputado federal Vicentinho Júnior (PSDB). Os recursos destinam-se a obras de infraestrutura urbana, suporte ao setor rural, esporte e fomento ao turismo.

Maquinário para Ponte Alta do Bom Jesus

Em Ponte Alta do Bom Jesus, foi entregue uma motoniveladora avaliada em R$ 682 mil. O equipamento, viabilizado via Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), foi recebido pelo prefeito José Luciano.

Segundo a gestão municipal, o maquinário será utilizado na manutenção de estradas vicinais para atender aos 48% da população que reside na zona rural, facilitando o escoamento da produção de pequenos e médios produtores agrícolas. A entrega oficial contou com a presença do superintendente regional da Codevasf, Cesar Felix Fragoso.

Investimentos em Nova Rosalândia e Wanderlândia

Além do maquinário, o montante liberado contempla outros dois municípios:

Nova Rosalândia: Pagamento de R$ 384.205,00 , via Ministério do Turismo, para a construção do portal da cidade.

Wanderlândia: Repasse de R$ 238.750,00, via Ministério do Esporte, destinado à construção de arquibancadas em complexo esportivo local.

Em nota, a assessoria do parlamentar informou que os recursos visam atender demandas estruturais e fortalecer a presença do poder público nos 139 municípios do estado através da destinação de verbas federais.