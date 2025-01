Na Câmara de Araguaína, chapa encabeçada por Max Baroli derrota grupo do então presidente Marcos Duarte

da redação

O vereador Max Baroli (MDB) foi eleito nesta quarta-feira, 1º de janeiro de 2025, como o novo presidente da Câmara Municipal de Araguaína. Empresário do ramo alimentício e formado em Administração de Empresas, Max entrou para a política na eleição de 2024, sendo eleito com 1.510 votos na base aliada do prefeito Wagner Rodrigues.

A chapa encabeçada por Max derrotou o grupo do então presidente Marcos Duarte, por 11 votos a 8. O resultado marcou uma reviravolta no cenário da disputa, pois a reeleição de Duarte já era dada como certa.

A nova Mesa Diretora para o biênio 2025/2026 é composta por membros de partidos que apoiam o prefeito. Confira os integrantes:

• Presidente: Max Baroli (MDB)

• 1º Vice-Presidente: Israel da Terezona (União Brasil)

• 2º Vice-Presidente: Ygor Cortez (Podemos)

• 1º Secretário: Wilson Carvalho (PRD)

• 2º Secretário: Diego da AAPA (MDB)

• Suplente: Vilarindo do Eucalipto (PSD)

Após a eleição, Max Baroli agradeceu aos vereadores pela confiança e reforçou seu compromisso com o desenvolvimento de Araguaína.

“Quero agradecer a cada um dessa chapa vitoriosa pelos 10 votos de confiança que me trouxeram até aqui. Quero dizer aos araguainenses que podem contar conosco e com a Câmara de Araguaína. Estivemos juntos há poucos dias em uma campanha linda ao lado do prefeito Wagner. Quero garantir ao prefeito Wagner e à sociedade de Araguaína que faremos de tudo para ajudar no crescimento e no desenvolvimento desta cidade,” afirmou Max em seu discurso de posse.

O MDB, partido de Max Baroli, integrou a coligação que elegeu o prefeito Wagner e o vice-prefeito Israel Guimarães, consolidando a força da base aliada no governo municipal.

Max Baroli assume o comando da Câmara prometendo união entre os Poderes e empenho na aprovação de projetos que contribuam para o progresso de Araguaína.