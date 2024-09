Na ‘Cãomiauda’ Eduardo Fortes comemora os recursos para obra da UPA Veterinária e defende mais cuidados para os Pets de Gurupi

Por Redação

Em uma programação especial na agenda de campanha, o candidato a prefeiro Eduardo Fortes realizou no final da tarde deste domingo, 22, a ‘Cãomiauda”. Vários tutores de pets levaram seus animais para juntos somar força ao lado de Fortes e ouvir suas propostas pela causa animal.

Durante o evento, o candidato destacou a importância de cuidar da saúde animal, mencionando a criação da UPA Veterinária em Gurupi, com previsão de início das obras em outubro desse ano. Segundo ele, já foram arrecadados R$ 1,5 milhão por meio de emendas parlamentares para o projeto.

Segundo o vendedor, Murilo Ribeiro, acompanhado pelo seu pet, relatou que a UPA será fundamental para quem não pode pagar por consultas veterinárias: “A UPA Veterinária vai dar mais alcance a pessoas que não têm, por exemplo, uma condição. A consulta veterinária é muito cara. Então, essa ação dele vai favorecer muitas pessoas carentes e também pessoas que prezam por atendimento de qualidade para seu animalzinho”, comentou.

Já Gabriela Lima elogiou o evento, destacando a chance de conhecer várias raças de cachorros e em atenção do candidato com a causa animal: “Eu achei bem legal a ideia porque eu consegui conhecer várias raças que eu nunca tinha visto. O Eduardo tem essas ideias diferentes para Gurupi e ainda luta pelos animais”, declarou.

Eduardo também mencionou a importância de parcerias com ONGs e o setor privado para oferecer tratamentos de Calazar gratuitos, além do fortalecimento de iniciativas de castração animal em Gurupi. A Cãomiauda foi uma oportunidade para os gurupienses conhecerem as propostas de Eduardo Fortes e ainda trazerem seus pets para participar.

Por: Ascom

*Eduardo Fortes (PSD)*

Candidato a prefeito de Gurupi

Fotos: Marcos Amorim