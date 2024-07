da redação

Na Convenção Estadual do PP na noite desta quinta-feira, 11, o presidente nacional do partido, o senador Ciro Nogueira, rasgou elogios ao deputado Vicentinho Júnior e afirmou que ele vai disputar o senado em 2026.

“Já defini isso com meu capitão, teremos o apoio á candidatura do nosso Vicentinho para o Senado”, disse ao lançar o nome do deputado para 2026.