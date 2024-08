Na inauguração de comitê, Adailton Fonseca dispara contra adversário: “Gurupi não vai trocar asfalto por alface”

da redação

Durante a inauguração do comitê de campanha da candidata à reeleição à prefeitura de Gurupi, Josi Nunes, na noite desta terça-feira (20) o candidato a vice-prefeito, Adailton Fonseca, elevou o tom contra um de seus principais adversários na disputa, o deputado Eduardo Fortes. Em um discurso inflamado, Fonseca criticou afirmando que Gurupi não está disposta a “trocar asfalto por alface” e ressaltando que a cidade não é “lugar para fazer experiência” com candidatos que não têm vínculo profundo com a região.

“Gurupi não vai trocar asfalto por alface”, disparou Fonseca, referindo-se ao perfil de gestão defendido por Fortes, que realiza um trabalho com Hortas Comunitárias. “Gurupi não é lugar para fazer experiência. Não vamos apostar em forasteiro. Nossa cidade precisa de quem conhece seus problemas e suas demandas”, afirmou Fonseca.