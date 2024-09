Na reta final de campanha, Eduardo Fortes e seu vice Juarez Moreira promovem caminhada na Rua 20 e adesivaço na Praça da Bíblia

Na tarde desta sexta feira, 20, os candidatos a prefeito de Gurupi Eduardo Fortes e seu vice, Juarez Moreira, acompanhados pelo vice governador do Estado Laurez Moreira, lideranças e candidatos a vereador caminharam pela movimentada Rua 20, no centro da cidade cumprimentando eleitores e ouvindo moradores.

O local é conhecido pelo grande fluxo de pessoas e pela concentração de comércios, sendo um dos principais pontos econômicos da cidade.

Durante a caminhada, Eduardo Fortes destacou seu compromisso com o progresso da cidade e levou mensagens de esperança aos comerciantes e moradores. Ele reafirmou suas propostas voltadas para o desenvolvimento econômico, visando beneficiar tanto o comércio local quanto a qualidade de vida dos gurupienses.O candidato reafirmou seu compromisso com os comerciantes na busca de uma rápida solução do bloqueio do trevo da rua 20 provocado pelas obras da BR 153. A presença dos candidatos foi bem recebida pela comunidade, que demonstrou interesse em suas propostas.

Adesivaço

À noite Eduardo Fortes e Juarez Moreira participaram de um animado adesivaço

realizado na Praça da Bíblia, localizada na avenida Sergipe, no Jardim Eldorado. O evento reuniu centenas de veículos que foram adesivados ao som dos jingles da campanha, num grande movimento que arrastaram várias pessoas ao redor, “Pegaram o espírito da campanha”, comentaram alguns participantes.

Eduardo Fortes demostrou a importância de envolver várias pessoas neste adesivaço. “Virou uma festa o adesivaço, todos envolvidos em um único propósito de fazer retornar o progresso de Gurupi com mais saúde de qualidade, mais creche e oportunidades, principalmente para os nossos jovens” defendeu

O jovem bacharel em Direito, Bruno Alencar, foi um dos que participou da ação, adesivando seu carro. “Eduardo dialoga com os jovens e fará muito pela cidade, especialmente pela educação. Ele vai criar a Secretaria da Juventude, garantindo que os jovens tenham vez e voz no governo municipal, afirmou.

O office boy, Micael Bezerra, também descreveu confiança na vitória de Eduardo. “A cidade de Gurupi já escolheu Eduardo Fortes para ser nosso prefeito. Ele vai cuidar melhor do nosso povo. A vitória está chegando no dia 06 de outubro”, concluiu.

Por: Ascom

Eduardo Fortes (PSD), Candidato a prefeito de Gurupi.

Fotos: Otávio da Silva e Marcos Veloso