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segunda-feira, 30 março

Política

Nacional do Solidariedade oficializa intervenção no diretório do Tocantins e nomeia nova comissão

Atitude TocantinsPor 1 Leitura mínima

Da Redação

A direção nacional do Solidariedade oficializou, nesta segunda-feira (30), uma intervenção no diretório estadual do Tocantins. Conforme certidão emitida pela Justiça Eleitoral, o órgão partidário passa a atuar sob o formato de comissão interventora, com vigência estabelecida até 30 de março de 2027.

A nova estrutura é presidida por Sandro Dionisio Demetrio da Silva. O grupo conta ainda com Sandoval Fernandes da Silva (primeiro-secretário-geral), André de Albuquerque Sá, Luiz Antonio Adriano da Silva, Marcelo Pellacani Gambini, Ronaldo Peres e Stella Maria Autuori Zoubaref de Oliveira.

A medida ocorre em um momento de reajustes internos na legenda e na composição da federação partidária no Estado. A intervenção busca estabilizar a gestão da sigla para o ciclo eleitoral de 2026, focando na viabilização de chapas para a disputa proporcional.

Cenário Político A mudança no comando também sinaliza a consolidação do afastamento de lideranças anteriores. Fontes ligadas ao partido indicam que a nova composição encerra o diálogo sobre o retorno do deputado Vilmar de Oliveira ao Solidariedade. Vilmar, atualmente filiado ao PL, permanece fora do novo desenho estratégico definido pela Executiva Nacional, liderada por Paulinho da Força.

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