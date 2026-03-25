Nesta quarta (25), Laurez Moreira reúne Gilberto Kassab, ministros e lideranças nacionais em Encontro Estadual do PSD em Palmas

O PSD Tocantins realiza, nesta quarta-feira, 25, às 10 horas, no auditório da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), em Palmas, seu Encontro Estadual, reunindo lideranças políticas de todo o estado e nomes de destaque da direção nacional do partido. Sob liderança do vice-governador Laurez Moreira, o evento marca um momento estratégico de mobilização, com foco na organização partidária e no fortalecimento da sigla no Tocantins.

Entre as presenças confirmadas estão o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab; o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro; e o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula. Também participam o líder do PSD no Senado, Omar Aziz, o senador Irajá e o líder da bancada do partido na Câmara dos Deputados, Antônio Brito, deputado federal pelo PSD da Bahia.

A presença de lideranças nacionais e de integrantes do governo federal demonstra a articulação política conduzida por Laurez Moreira e insere o Tocantins no centro das discussões do partido em nível nacional. O encontro reforça o diálogo entre as esferas estadual e federal, além de aproximar prefeitos, vereadores e lideranças regionais das pautas debatidas pelo PSD no Congresso Nacional.

Para Laurez, o evento representa um passo importante na construção de um projeto político consistente para o estado. “Estamos reunindo grandes lideranças para discutir o presente e o futuro do Tocantins. É um momento de diálogo, de organização partidária e de construção coletiva. Nosso objetivo é fortalecer o PSD e contribuir com políticas públicas que promovam desenvolvimento e oportunidades para a nossa população”, destacou.

A programação inclui filiações e posse de novas comissões municipais, consolidando a presença do partido nos municípios e ampliando sua estrutura política em todas as regiões. O encontro também prevê debates sobre temas prioritários para o estado, como desenvolvimento regional, infraestrutura, produção agrícola, saúde e educação, alinhando a atuação do PSD às demandas da população tocantinense.