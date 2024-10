Nikolas Ferreira, Eduardo Gomes e Janad mobilizam PL em evento na ATM nesta terça-feira, 1º

Com a presença do deputado federal mais votado do Brasil nas últimas eleições, Nikolas Ferreira (PL-MG), o Partido Liberal promove evento nesta terça-feira, 1º, às 18h, no auditório da Associação Tocantinense de Municípios (ATM).

Por Redação

A reunião partidária buca fortalecer a campanha na capital com a participação da candidata à prefeitura de Palmas, Janad Valcari, acompanhada do vice-prefeito da coligação “União de Verdade”, Pedro Cardoso (Republicanos), e do senador Eduardo Gomes, presidente estadual do PL.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Nikolas Ferreira convida os jovens de Palmas para o evento: “Alô, pessoal do Tocantins, Palmas. Passando para te dar um aviso: pela primeira vez estarei aí com vocês no auditório da ATM, às 18h. Te espero lá e vamos mudar esse país.”

Para Janad, a presença de Nikolas Ferreira é muito positiva para o envolvimento da juventude tocantinense na política. “A juventude é o nosso futuro. Hoje, o Nikolas representa essa força jovem, que inspira muitos jovens no caminho do bem. Queremos que Palmas seja uma cidade onde os jovens tenham voz e oportunidades para decidir o futuro que querem para si e para todos”, declarou a candidata.

O evento será um espaço para discutir as principais demandas da juventude e fortalecer o diálogo entre os jovens e os líderes políticos do partido. Além disso, também é dedicado ao fortalecimento das candidaturas dos vereadores do PL.