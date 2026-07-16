Nile William desiste de pré-candidatura a Aleto para coordenar palanque de Lula no TO

da redação

O presidente estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) no Tocantins, Nile William, anunciou nesta quinta-feira (16) a retirada de sua pré-candidatura a deputado estadual. Em carta pública dirigida à militância e ao povo tocantinense, ele afirmou que a decisão foi tomada após diálogo com o partido, aliados e análise do cenário eleitoral, priorizando a estratégia coletiva da legenda.

Veja a Nota na Integra

A política nos ensina que há momentos em que o compromisso com o coletivo deve estar acima de qualquer projeto individual.

Após ouvir o nosso partido, dialogar com aliados e refletir maduramente sobre o cenário eleitoral, decidi retirar minha pré-candidatura a deputado estadual.

Faço essa escolha com serenidade e convicção. Entendo que, neste momento, nossa prioridade absoluta deve ser concentrar esforços para fortalecer o palanque do presidente Lula no Tocantins e construir uma bancada forte do Partido dos Trabalhadores, apoiando integralmente nossas candidaturas majoritárias e proporcionais.

Minha missão continua. Como presidente estadual do PT, seguirei na estrada, dialogando com a nossa militância, organizando o partido e trabalhando incansavelmente para ampliar nossa presença em cada canto do estado.

Agradeço de coração a confiança de cada companheiro e companheira que acreditou e caminhou comigo nesta pré-candidatura. Nosso sonho não para aqui. Sigo com o mesmo compromisso de sempre: lutar pela democracia, pela justiça social e por um Tocantins mais justo.

Hoje, escolho fortalecer o coletivo. E tenho certeza de que esta é a decisão que melhor serve ao nosso projeto e ao povo tocantinense.

Seguimos juntos, na luta, com Lula, Laurez e o povo tocantinense!

Nile William

Presidente do PT Tocantins