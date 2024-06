Nilmar Ruiz promove Encontro do PL Mulher na casa da prefeita Josi Nunes em Gurupi nesta quarta (5)

Por Redação

A presidente do PL Mulher Tocantins, Nilmar Ruiz, promove nesta quarta-feira, 5, um encontro do PL Mulher em Gurupi, na residência da prefeita Josi Nunes, às 18 horas. O evento, que contará com a presença de lideranças femininas do partido, visa fortalecer a participação da mulher na política e debater temas relevantes para o desenvolvimento do município.

“É com grande satisfação que realizamos este encontro na residência da prefeita Josi Nunes, que gentilmente nos recebe para este momento tão importante. O PL Mulher está comprometido em garantir a representatividade das mulheres em todos os níveis da sociedade”, afirmou Nilmar Ruiz.

Além de confirmadas as presenças de Nilmar Ruiz e da prefeita Josi Nunes, o evento também contará com a participação da presidente do PL Mulher em Gurupi, Danielle Vitorino, e da vice-presidente, Leda Perini. O endereço da reunião é na Avenida Santos Dumont N21 Setor Residencial São José.

Michelle e Bolsonaro em Palmas no sábado

O encontro em Gurupi faz parte de uma série de eventos que o PL Mulher realiza em todo o Tocantins, entre eles o grande Encontro PL Mulher em Palmas, neste sábado, 8, com a presença da presidente nacional do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, e do presidente de honra do PL, Jair Bolsonaro.

O evento em Palmas contará ainda com as presenças do presidente do PL Tocantins, senador Eduardo Gomes, do presidente Metropolitano do partido, André Gomes, da deputada estadual e pré-candidata a prefeita de Palmas, Janad Valcari, entre outras lideranças políticas, empresários e religiosos.

O evento PL Mulher 2024 já conta com quase duas mil pessoas inscritas e está com suas últimas vagas disponíveis. Os interessados em participar poderão realizar as inscrições por meio da plataforma digital no seguinte link: https://www.sympla.com.br/evento/encontro-do-pl-mulher-em-tocantins/2441582. A entrada é gratuita.