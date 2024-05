No aniversário de Dertins em Gurupi, Jair Farias é apresentado como pré-candidato a deputado federal em 2026

da redação

No aniversário do deputado estadual Eduardo do Dertins, que ocorreu em sua residência em Gurupi nesta quarta-feira (15), foi também marcado como uma apresentação do deputado estadual Jair Farias como pré-candidato a deputado federal nas eleições de 2026. Jair Farias é natural da região do Bico do Papagaio e segundo relatos de um vereador da base de Dertins, Farias busca abrir um novo campo político em Gurupi, uma das principais cidades do estado, e conta com o apoio estratégico do anfitrião da festa.

Ambos apoiam a reeleição da prefeita Josi Nunes que também participou da festa de aniversário.