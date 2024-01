Nomeação da secretária de Ação Social aproxima prefeita Josi Nunes com os assembleianos deputado Felipe Martins e pastor Baltazar

Por Wesley Silas

A indicação da líder de jovens da Igreja Assembleia de Deus (Madureira) sinaliza aproximação da prefeita Josi Nunes (UB) com o deputado Felipe Martins (PL) e Pastor Baltazar.

A pasta que estava sendo acumulada com a Educação por Cristina Donato indica nos bastidores que deverá ser ocupada por Rayne, ligada ao pastor Baltazar após ele receber o aval do deputado Felipe Martins para indicação. Contudo, até então, era esperado que o deputado federal teria um acordo com o deputado estadual Eduardo Fortes para o apoiar na disputa da Prefeitura de Gurupi com a força da Nação Madureira. De duas uma, ou Eduardo Fortes não será candidato ou os acordos já estão sendo diluídos.