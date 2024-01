Nomeação do novo presidente da AEM mostra que deputado federal Filipe Martins agora passa a ocupar espaço no governo Wanderlei

Da redação

O deputado federal Filipe Martins (PL) agora passa a fazer parte da base do governo Wanderlei Barbosa (Republicanos) com a nomeação do pastor Jerônimo José dos Santos Júnior, do Ministério Madureira da Assembleia de Deus, como presidente da Agência de Metrologia, Avaliação da Conformidade, Inovação e Tecnologia (AEM).

O novo presidente entra no lugar de Grazielly Oliveira, esposa do ex-deputado federal Osires Damaso, secretário da Governadoria.

A nomeação foi publicada no Diário Oficial do Estado dessa terça-feira, 23. Até então Santos Júnior era secretário parlamentar do gabinete de Filipe.