“Nosso time está preparado”, afirma Jailton após lançar pré-candidatura em Dianópolis

da redação

Com o apoio do governador Wanderlei Barbosa, Jailton Bezerra (Republicanos) e André Cavalari (PP), lançaram a pré-candidatura a prefeito e vice-prefeito, em evento na noite desta sexta-feira, 21, no Clube da Melhor Idade, no centro da cidade.

Os pré-candidatos chegaram ao local do evento com suas esposas, Verônica Bezerra e Morrana Aires, acompanhados dos deputados federais Ricardo Ayres e Vicentinho Júnior e os estaduais, Léo Barbosa e Moisemar Marinho.

Com 36 pré-candidatos a vereadores em três chapas formadas pelo Republicanos, PP e PRD, Jailton Bezerra e André Cavalari, apresentaram o time para o projeto de transformação da cidade.

“Muito obrigado Dianópolis por esse momento único e histórico do lançamento de uma pré-campanha. Tenho orgulho de ser filho desta cidade, de ter iniciado minha vida aqui, como vendedor de geladinho. Nosso time está preparado e vamos construir esse projeto juntos, com as famílias de Dianópolis”, afirmou o pré-candidato a prefeito.