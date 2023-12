Nova diretoria do Sindicato Rural de Gurupi é eleita votação unânime com João Victor na presidência

Por Redação

Os produtores rurais filiados ao Sindicato Rural de Gurupi elegeram nesta sexta-feira, 15/12, a nova diretoria do sindicato. O pecuarista e veterinário, João Victor Nolêto Stival será o próximo Presidente da entidade. Ele encabeçou a chapa “Reconstrução com União e Força” que vai comandar o sindicato no quadriênio 2024/2028.

Na sua fala, após o resultado da eleição, o novo presidente reconheceu a contribuição dos presidentes que o antecederam para o fortalecimento do sindicato e do setor produtivo rural de Gurupi e região.

“Nosso intuito é fortalecer o Sindicato Rural juntamente com todos os associados, com união e força vamos aproximar o Sindicato Rural dos produtores, buscar parcerias para que o homem do campo seja bem atendido e representado por nossa entidade”, afirmou o presidente.

CONHEÇA A NOVA DIRETORIA

Titulares:

João Victor N. Stival (Presidente)

Rafael Marco De Leon(Vice-Presidente)

Carlos Henrique Naves (Secretário)

Sebastião Gomes Machado(Tesoureiro)

Suplentes:

Tarcisio de Souza Goiabeira

Jair Alves Ferreira Junior

Huderson Pereira Azevedo

Anisio Inacio dos Reis

CONSELHO FISCAL

Titulares:

Aelton Camargo de Oliveira

Dulce Maria Palma P. Furlan

Deusdeth Alves Gloria

Suplentes:

João Isaias dos Santos

Olegário S. Lima

Vandeir Sebastiao Vieira