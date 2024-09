Nova pesquisa confirma que Dr. Murilo e Dr. Pedro irão vencer as eleições em Brejinho de Nazaré

Por Redação

O Instituto Skala, referência em pesquisas eleitorais no Tocantins, divulgou os números mais recentes da corrida eleitoral em Brejinho de Nazaré, mostrando a ampla liderança da chapa formada por Dr. Murilo Morais (União Brasil) e seu vice, Dr. Pedro. Segundo os dados, Dr. Murilo tem 52% das intenções de voto, enquanto o atual prefeito, Marquin Nobre, aparece com 40,7%. Os indecisos somam 2,7%, e 4,6% declararam não votar em nenhum dos candidatos.

A pesquisa, realizada no dia 18 de setembro de 2024, entrevistou 150 pessoas representativas da população adulta de Brejinho de Nazaré (com 16 anos ou mais), abrangendo diferentes perfis socioeconômicos e respeitando as variáveis de sexo, faixa etária, nível de instrução e renda familiar. A margem de erro é de 4,5% para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no TRE-TO sob o número TO-08239/2024.

Com esses números, Dr. Murilo reforça seu compromisso com a mudança e a renovação da cidade. “O povo de Brejinho está mostrando que quer mudança, quer um futuro melhor para a cidade. E estamos prontos para trabalhar incansavelmente por isso”, afirmou Dr. Murilo.

Dr. Pedro, vice na chapa, também destacou o plano de governo para Brejinho: “Juntos, vamos trazer mais saúde, educação de qualidade e infraestrutura para a cidade. Temos um plano sólido, e a população pode contar conosco para transformar Brejinho em um lugar melhor para todos”, declarou ele.

Pesquisa registrada no TRE-TO nº TO-08239/2024

Margem de erro: 4,5% para mais ou para menos

Nível de confiança: 95%

Amostra: 150 entrevistados

Data da coleta: 18 de setembro de 2024

Realização: Instituto Skala

Assessoria de Imprensa – Campanha Dr. Murilo Morais e Dr. Pedro

Candidatos a prefeito e vice-prefeito de Brejinho de Nazaré, União Brasil