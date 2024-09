Nova rodada da Paraná Pesquisa revela cenário favorável para reeleição de Josi Nunes 

Por Wesley Silas

A mais recente pesquisa do instituto Paraná Pesquisa, realizada entre 21 e 24 de setembro de 2024, aponta um cenário favorável para a prefeita Josi Nunes (UB), que tem 50,2% das intenções de voto. Seus concorrentes, Eduardo Fortes (PSD) e Cristiano Pisoni (PSDB), aparecem com 27,9% e 8,2%, respectivamente. Este levantamento foi feito com uma amostra de 610 eleitores e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número TO-05171/2024.

No cenário de pesquisa estimulada, em que os entrevistados recebem uma lista de candidatos, 50,2% apoiaram a reeleição de Josi, 27,9% manifestaram intenção de votar em Eduardo Fortes, e 8,2% escolheriam Cristiano Pisoni.

Faltando apenas 11 dias restantes para as eleições municipais, a pesquisa confirma o favoritismo de Josi Nunes. Seu apoio é particularmente forte entre eleitores com idade entre 35 e 60 anos ou mais, enquanto Eduardo Fortes tem mais simpatizantes na faixa etária de 16 a 34 anos.

Na pesquisa espontânea, onde os entrevistados não recebem uma lista de nomes, 42,8% não souberam ou não quiseram responder, e somente 3,9% disseram que votariam nulo ou branco. A prefeita Josi Nunes teve 31,8% das menções, Eduardo Fortes 16,7%, e Cristiano Pisoni 4,8%.

Em termos de rejeição, Eduardo Fortes lidera com 29,5%, seguido por Cristiano Pisoni com 27,0% e Josi Nunes com 22,8%. A administração atual da prefeita Josi Nunes, no entanto, tem aprovação de 71,8% dos entrevistados.

A Paraná Pesquisa destacou ainda que o levantamento possui um grau de confiança de 95%, com uma margem de erro de aproximadamente 4 pontos percentuais, assegurando a representatividade da amostra no município de Gurupi.

Aprovação e avaliação da administração da Prefeita Josi Nunes

Esses dados apontam para uma manutenção da atual administração e revelam as dinâmicas de aceitação e rejeição dos candidatos nesta reta final da campanha eleitoral.

Confira a íntegra da pesquisa.