O foguete deu ré: Amastha recua da candidatura a prefeito e vai disputar vaga de vereador em Palmas

da redação

O ex-prefeito de Palmas, Carlos Amastha (PSB), anunciou uma mudança de trajetória ao recuar de sua posição de pré-candidato a prefeito e durante a convenção do seu partido resolveu se candidatar a um cargo de vereador em Palmas depois de duas campanhas frustradas como como ex-candidato a governador e ex-candidato ao senador.

O PSB de Palmas só terá chapa de vereador e vai concorrer de forma independente, ou seja, sem apoiar nenhum candidato a prefeito. Com isso, Carlos Amastha retirou sua pré-candidatura a prefeito e vai mesmo disputar vaga na Câmara de Capital.

Amastha disse que o PSB agora vai observar o processo eleitoral e pode se posicionar no decorrer da campanha, desde que o candidato a prefeito escolhido abrace o Plano 40, o programa de governo do partido definido em debate com militantes e comunidade.