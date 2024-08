O Ministério Público requer impugnação da candidatura de Patiu em Peixe

Por Wesley Silas

O pedido feito pelo promotor Eleitoral, Mateus Ribeiro dos Reis, considera o candidato a prefeito de Peixe pela coligação “Juntos Podemos Mudar” (Republicanos), João Carlos Lima Neto, conhecido por Patil pede a sua inelegibilidade e indeferimento do seu registro de candidatura ao cargo de prefeito do município de Peixe-TO por crime contra a administração pública.

No pedido de impugnação (leia aqui), o promotor cita que após a confirmação da condenação e o trânsito em julgado e no “no curso do cumprimento de pena o condenado entrou com pedido de revisão criminal junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins que em 17 de junho de 2021 decidiu pela redução da pena imposta e após nova dosimetria declarou extinta a punibilidade por prescrição”.

Segundo o advogado, Juvenal Klayber, que defende o candidato a prefeito, Patiu, só será possível a manifestação após ter acessos aos autos. “Ainda não fomos notificados. Após iremos ter acesso aos autos e nele manifestaremos nosso entendimento”.