“O vereador é o político mais importante do Brasil”, afirma Vanderlei Luxemburgo em discurso na Câmara de Dianópolis

Da Redação

A manhã desta quinta-feira (25) foi marcada por um discurso repleto de reflexões, experiências de vida e posicionamentos firmes sobre política, esporte e desenvolvimento regional na Câmara Municipal de Dianópolis. Convidado a fazer uso da tribuna, o ex-treinador de futebol e pré-candidato ao Senado no Tocantins, Vanderlei Luxemburgo, agradeceu a recepção dos vereadores e dedicou grande parte de sua fala ao fortalecimento do Poder Legislativo Municipal.

Logo no início de sua participação, Luxemburgo ressaltou o respeito que possui pelas Câmaras Municipais e afirmou que os vereadores ocupam um papel central na construção da política brasileira. “Em todas as minhas viagens faço questão de estar com vereadores, porque são os políticos mais importantes do Brasil. É aqui que tudo começa. É no município que a vida acontece, que os problemas aparecem e que as soluções precisam ser construídas. O vereador é quem está em contato direto com a população todos os dias”, declarou.

Segundo ele, a política nacional precisa reconhecer mais a importância das bases. “Quando um município funciona bem, há uma participação fundamental do vereador. A política mais próxima do cidadão nasce aqui. É daqui que surgem as lideranças e os projetos que transformam a vida das pessoas”, ressaltou.

Durante o discurso, Luxemburgo também relembrou sua trajetória no futebol e destacou como o esporte mudou completamente sua vida. Em um dos momentos mais emocionantes da fala, contou que deixou a casa dos pais aos 14 anos em busca de oportunidades.

“O esporte me deu minha primeira oportunidade na vida. Foi através dele que consegui ajudar minha família. Como jogador e depois como treinador, construí minha história, formei minha família e alcancei conquistas que jamais imaginei quando era um garoto”, disse.

Ele lembrou que uma de suas primeiras realizações financeiras foi melhorar as condições de vida dos familiares. ”A primeira coisa que fiz foi dar uma casa melhor para os meus avós. Depois para os meus pais, para os meus irmãos. O esporte transformou a vida da minha família. Por isso digo que esporte e educação juntos transformam tudo. O esporte é uma ferramenta poderosa de inclusão social”, declarou.

Ao falar sobre sua ligação com o Tocantins, Luxemburgo fez um desabafo sobre a forma como sua decisão de morar no estado é recebida por algumas pessoas. “Quando me perguntam o que estou fazendo no Tocantins, isso me preocupa. Eu escolhi vir morar aqui. Escolhi o Tocantins para viver, para construir minha história e passar os próximos anos da minha vida com minha família. Eu gostaria que as pessoas vissem isso de forma positiva”, desabafou.

O ex-treinador afirmou que pretende utilizar sua visibilidade nacional para divulgar o estado e contribuir com seu desenvolvimento. “Por onde eu vou, vou falar bem do Tocantins. Eu gosto daqui. Tenho prazer de estar aqui. Quando vejo os jovens do estado, vejo que daqui pode surgir um novo Neymar, um novo Luxemburgo. O talento existe. As oportunidades é que precisam chegar”, argumentou.

Ao destacar sua trajetória, Luxemburgo lembrou os resultados alcançados ao longo de décadas no futebol profissional. “Tenho 46 títulos conquistados, mais de 50 anos de casamento, uma carreira construída com muito trabalho e respeito. Sou uma referência reconhecida internacionalmente, mas muitas vezes nós brasileiros temos dificuldade de valorizar nossas próprias referências”, pontuou.

Em outro momento de forte repercussão, ele fez uma reflexão sobre a valorização dos talentos nacionais. “Nós precisamos aprender a respeitar quem soma. Quando aparece alguém para contribuir, é preciso acolher e não desconfiar. O Brasil precisa valorizar mais os brasileiros. Somos reconhecidos lá fora, mas muitas vezes não nos reconhecemos aqui dentro”, afirmou.

Encerrando sua participação, Luxemburgo reforçou sua disposição em contribuir com o desenvolvimento do estado e defendeu a união de forças para fortalecer a imagem do Tocantins. “O Tocantins não pertence apenas aos tocantinenses. O Tocantins é do Brasil e do mundo. Precisamos trabalhar juntos para tornar este estado cada vez maior. Eu estou aqui para somar, para colaborar e para ajudar a levar o nome do Tocantins para o Brasil e para o mundo”, finalizou.

O pronunciamento foi acompanhado pelos vereadores, autoridades e público presente, marcando uma das participações mais comentadas da sessão ordinária realizada pela Câmara Municipal de Dianópolis.