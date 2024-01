Oposição em Araguatins busca consenso e prega união para 2024

da redação

O ex-vereador Sérgio Gomes (UB) recebeu em sua residência, nesta terça-feira, 10, a visita do ex-prefeito Cláudio Santana e do ex-vereador Jair Acácio. Os três são figuras tradicionais da política araguatinense.

Sérgio Gomes revelou à Folha do Bico que a conversa girou completamente em torno da eleição municipal e da união das oposições contra o prefeito Aquiles da Areia.

“Não podemos pensar que a eleição está decidida. Vamos deixar claro que o que parece certo hoje, pode mudar amanhã. As poucas ações realizadas pelo atual prefeito são apenas o cumprimento de promessas de campanha; é a obrigação dele, não um favor. Araguatins precisa de muito mais e as pessoas merecem respeito. Não adianta cumprir algumas promessas e tratar a população com desdém”, comentou Sérgio Gomes.

