da redação

Nos bastidores da política em Peixe, a oposição está se organizando para definir seu candidato à prefeitura nas próximas eleições municipais. O nome que tem ganhado força entre as lideranças é o do advogado Dr. Giovanni, que conta com o apoio do deputado Alexandre Guimarães.

A definição do nome de Dr. Giovanni como pré-candidato da oposição em Peixe promete agitar o cenário político local que poderá ser polarizada entre a oposição e o atual prefeito Cezinha que vai buscar a reeleição.